Destinatie surpriza pentru Ranieri: poate antrena un roman! Juventus si Arsenal, implicate in mutari

Claudio Ranieri a fost dat afara de Leicester la doar 9 luni dupa ce a castigat titlu istoric in Premier League.

Castigator al Premier League in sezonul trecut si desemnat de catre FIFA cel mai buna manager in 2016, Claudio Ranieri a fost dat afara de Leicester din cauza parcursului in campionat, acolo unde Leicester se afla la doar 1 punct peste locurile de retrogradare.

Performantele antrenorului de 65 de ani au sanse mari sa-l mentina in elita - englezii de la The Sun scriu ca Ranieri s-ar putea intoarce la Fiorentina, echipa pe care a mai antrenat-o intre 1993 si 1997. Ranieri este dorit si in China, insa conform presei engleze doreste sa ramana in Europa.

Eliminata din Europa League de Borussia Monchengladbach, Fiorentina va ramane din vara fara Paulo Sousa - acesta ar urma sa paraseasca echipa lui Ciprian Tatarusanu si sa ajunga pe banca lui Juventus, Allegri urmand sa plece la randul sau dupa 3 ani pe banca lui Juve. Allegri este favorit sa o preia pe Arsenal, daca Arsene Wenger decide sa-si incheie perioada de peste 20 de ani de pe banca londonezilor.