Declaratia superba a lui Guardiola despre Messi: "Nimeni nu poate fi la acelasi nivel!" Ce a spus despre Mbappe

Pep Guardiola isi doreste enorm sa-l antreneze din nou pe Messi.

Antrenorul celor de la Manchester City, Pep Guardiola, a refuzat sa spuna daca Mbappe poate ajunge pe viitor la nivelul lui Leo Messi, avertizand ca acest lucru se poate dovedi a fi imposibil.

"Nimeni nu poate fi la acelasi nivel cu Messi. Poate Mbappe, este un jucator de top, va fi un fotbalist extraordinar, sunt sigur de asta. Dar sa egaleze ce a reusit Messi in ultimii 10-12 ani, sau pe Cristiano Ronaldo, de exemplu, va trebui sa mai asteptam.



Nu cred ca Mbappe si-ar dori sa pun presiune si mai mare pe umerii lui. Cred ca Messi are 60/70 de meciuri in fiecare sezon, in meciurile mari este mereu acolo si marcheaza sau paseaza decisiv, nu se accidenteaza niciodata, mereu joaca la 3 zile distanta, nu se loveste pentru ca isi controleaza trupul.



De aceea nu cred ca ajuta pe cineva sa spunem care va fi urmasul. Sa-l lasam pe Mbappe sa aiba o cariera fantastica asa cum sigur va avea si vom vedea pe viitor" a declarat Pep Guardiola, citat de Four Four Two.