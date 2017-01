Debut nebun pentru un fost jucator de la Dinamo! A marcat intr-un meci thriller cu 7 goluri

Il mai tineti minte pe Jean-Phillippe Mendy? Francezul a ajuns in Emirate.

Ajuns la 29 de ani, Jean-Phillippe Mendy a prins un contract banos la echipa Baniyas SD din Emirate. Dupa ce a evoluat in 2016 la Shijiazhuang in China, Mendy a ales o noua varianta exotica.

Mendy, cel care a ajuns la Dinamo cand avea doar 19 ani, a intrat pe teren in prima repriza in meciul dintre Dibba Al Jujairah si Bani Yas. Startul meciului a fost nebun cu 4 goluri in primele 20 de minute, 3 pentru gazde. Tot Al Fujairah a marcat imediat dupa pauza, pentru ca Mendy sa dea semnalul unei potentiale reveniri cu golul sau din minutul 69.

Trei minute mai tarziu, Milligan a inscris din penalty pentru Bani Yas insa echipa lui Mendy nu a reusit sa egaleze si meciul s-a incheiat 4-3. Bani Yas este pe ultimul loc in clasament dupa 15 etape in care a obtinut doar 5 puncte. Pe primul loc se afla Al Jazira, echipa antrenata de celebrul Henk ten Cate.