Dayro Moreno a dat lovitura! S-a transferat la cea mai tare echipa din America de Sud! 

Ajuns la 31 de ani, Dayro Moreno a prins cel mai tare transfer de dupa despartirea de Steaua.

Dayro Moreno a fost imprumutat pentru un an la Atletico Nacional din Columbia, detinatoarea Copei Libertadores! Moreno este legitimat la Club Tijuana din Mexic din 2011, insa a fost imprumutat la trei echipe in ultimii ani.



"E o mare responsabilitate sa imbrac tricoul lui Atletico Nacional, cea mai buna echipa din America de Sud. Ceea ce-mi doresc este sa ajut echipa cu experienta mea si sa marchez goluri. Am motivatia de a castiga Cupa Libertadores si fiecare jucator trebuie sa-si dea seama de responsabilitatea pe care o poarta", a declarat Moreno, la conferinta de presa in care a fost prezentat oficial.

Dayro Moreno a fost cedat de Steaua la Once Caldas in 2010, club care l-a vandut in 2011 la Tijuana. Mexicanii l-au imprumutat pe Dayro pe rand la Once Caldas, Atletico Junior si Millionarios pana acum.

Atletico Nacional este detinatoarea Copei Liberdators, dar clubul columbian a intrat in atentie toamna trecuta inaintea Copei Sudamericana, pe care trebuia s-o dispute contra brazilienilor de la Chapecoense. Avionul brazilienilor s-a prabusit langa Medellin, iar aproape toata echipa a decedat. Cei de la Nacional au cerut ca trofeul Sudamericana sa fie acordat celor de la Chapecoense.