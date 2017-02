David Villa, primul jucator care pateste asa ceva in fotbal! Arbitrul a vazut reluarea video si apoi a decis

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV!

Jucatorul celor de la New York City, David Villa, a fost eliminat in timpul unui meci amical din presezon dupa ce arbitrul a consultat reluarea video.

Fostul campion mondial cu nationala Spaniei a primit initial cartonas galben pentru o ciocnire cu fundasul AJ DeLaGarza de la Houston Dynamo. Insa dupa ce arbitrul a vazut reluarea a decis sa-l elimine pe Villa.

David Villa marcase in prima repriza a meciului din Desert Diamond Cup, insa echipa sa a fost invinsa pana la urma cu 3-1.

After video review, David Villa has been sent off.

Lesson: keep your hands to yourself. #NYCvHOU pic.twitter.com/Bp5t5QG3JU