Dani Alves a ajuns pe locul 3 in topul jucatorilor cu cele mai multe trofee castigate in cariera! Nu o sa ghicesti cine este pe primul loc

Juventus a castigat Cupa Italiei, 2-0 in finala cu Lazio, si are sansa de a reusi prima tripla din istoria clubului - campionat, cupa si Liga Campionilor. Juve mai are nevoie de 2 puncte in ultimele 2 partide de campionat pentru al 6-lea titlu consecutiv!

Noul triumf al lui Juventus l-a ajutat pe Dani Alves sa urce pe podium in topul jucatorilor cu cele mai multe trofee! Fostul jucator de la Sevilla si Barcelona a ajuns la 32 de trofee castigate in cariera! Poate ajunge la 34 daca Juve castiga titlul si Champions League!

Alves este in acest moment la egalitate cu Zlatan Ibrahimovic la numarul de trofee! Ibra poate ajunge si el la 33 de trofee daca Man United castiga finala Europa League, miercurea viitoare in direct la ProTV.

Doar 2 jucatori sunt peste Dani Alves in acest clasament - pe locul 2 se afla legenda celor de la Manchester United, Ryan Giggs, cel care a castigat 35 de trofee! Marea surpriza vine insa de la cel aflat pe locul 1.

Brazilianul Maxwell a castigat nu mai putin de 36 de trofee in cariera cu Cruzeiro, Ajax, Inter, Barcelona si PSG! Primul trofeu castigat a fost Cupa Braziliei in anul 2000, pentru ca in 2016 sa castige cu PSG titlul, Cupa Frantei, Cupa Ligii Frantei si Supercupa Frantei!