"Daca exista un arbitru in tribune, este rugat sa ne ajute!" Moment incredibil la un meci din Cupa Belgiei: un spectator a luat fanionul si a terminat partida

Luc Bosmans a devenit, miercuri, din spectator arbitru asistent la meciul Mechelen - Genk, din optimile de finala ale Cupei Belgiei, scor 6-5 dupa loviturile de departajare, relateaza rtl.be.

Potrivit sursei citate, initial s-a accidentat unul dintre arbitrii asistenti. Conform regulamentului, acesta a fost inlocuit cu arbitrul de rezerva, Nicolas Laforge, insa ulterior s-a accidentat si centralul Christoph Dierick, astfel ca Laforge a trecut pe postul de arbitru central si brigada a ramas fara un arbitru asistent.

Crainicul stadionului a facut atunci un apel catre public, intreband daca in tribuna se afla un arbitru. Acesta a adresat si rugamintea ca un voluntar sa se prezinte pentru a ocupa postul ramas liber. Luc Bosmans, suporter al echipei Mechelen, dar si arbitru la nivel regional, a fost cel care a raspuns apelului.

Luc Bosmans va arbitra in acest weekend un meci din a treia liga de amatori din Belgia.

Saptamana trecuta, in Anglia s-a inregistrat o situatie asemanatoare, la un meci din liga a doua, intre echipele Norwich si Preston North End. Un suporter a devenit la acel joc arbitru de rezerva. El a fost ovationat cand a aratat zece minute suplimentare.

Sursa: News.ro



De show van Bosmans Luc. Two injured referees, so they pulled a linesman from the crowd in the Belgian Cup game between Mechelen and Genk. pic.twitter.com/yL1TPOWgyq