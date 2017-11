"Daca dai penalty, NU MAI JUCAM!" Moment incredibil la un meci de prima liga din Serbia. Cu ce scor s-a incheiat in cele din urma partida

Intreaga echipa a celor de la Borac Cacak a decis sa protesteze fata de o decizie a arbitrului in meciul cu Spartak Subotica. Centralul a dictat un penalty controversat si nu a vrut sa dea inapoi.

Furiosi peste masura, fotbalistii lui Borac Cacak s-au asezat cu totii pe gazon si au refuzat sa mai joace.

De mentionat si faptul ca arbitrul le-a aratat doua cartonase rosii celor de la Borac Cacak inaintea acestui gest, dupa ce doi fotbalisti au protestat la decizia de acordare a penaltyului.

Borac Cacak a pierdut cu 1-3 meciul cu Spartak Subotica.

Borac e ultima in clasament, cu 10 puncte dupa 17 meciuri.

De cealalta parte, Spartak Subotica e pe locul 3, avand 32 de puncte dupa 17 partide.

Absolute scenes penalty awarded to Spartak two sent off and Borac threatening to walk off and now a sit down protest! Borac players restart but are deliberately kicking the ball out of the ground #SerbianGH3 pic.twitter.com/U5JsdK193U