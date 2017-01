Cum au petrecut Cristiano, Messi, Neymar si Suarez de Revelion. In familie, intre prieteni si la 40 grade C

Daca Paul Pogba a preferat sa petreaca noaptea de Anul Nou in club, alaturi de Usain Bolt, alti mari fotbalisti au ales petreceri in familie sau intre prieteni, departe de multime si de aparatele de fotografiat.

Cu un an 2016 fantastic, in care a castigat cele mai importante trofee cu Real Madrid si nationala Portugaliei, dar si Balonul de Aur, Ronaldo a ales sa petreaca la cumpana dintre ani alaturi de familie. Acesta a fost insotit si de mama sa, Dolores Aveiro, care si-a sarbatorit cu aceasta ocazie si ziua de nastere.

Leo Messi a preferat o destinatie calduroasa si s-a relaxat in piscina alaturi de sotia sa si de cei doi copii.

La fel ca partenerul sau din ofensiva Barcelonei, Luis Suarez a celebrat intr-un grup restrans, iar la ora 00:00 si-a facut o fotografie alaturi de sotia sa.

Muy FELIZ 2017 a todos y gracias por todo el cariño que me brindan 2⃣0⃣1⃣7⃣

HAPPY New Year to alll and thanks for all your support!! pic.twitter.com/XTDsKVPOhF