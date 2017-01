Cum a plecat de la Steaua, cum si-a amintit sa marcheze. Tade rupe plasele in Qatar. Cate goluri a dat pana acum

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Francezul Gregory Tade (30 de ani) se simte bine in Qatar, tara in care a ajuns dupa despartirea de Steaua.

Transferat in 2015 de Steaua in schimbul a jumatate de milion de euro de la CFR Cluj, Tade nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor, motiv pentru care a fost trecut destul de repede pe linie moarta.

In vara lui 2016, Tade a plecat liber de contract de la Steaua, Becali dorind sa scape de salariul de 30.000 euro lunar al acestuia, si a semnat cu Qatar SC, din liga a doua qatareza, antrenata de Aurica Ticleanu.

La Qatar SC, Tade a contribuit decisiv in mai multe meciuri.

In 12 meciuri pentru formatia qatareza, Tade a marcat de 9 ori.

"L-am pandit, dar nu l-am laut Stelei. Steaua a renuntat la serviciile lui. Am asteptat momentul, pana la urma a fost o afacere pentru clubul meu. Este adevarat ca doua luni a trebuit sa-l asteptam. S-a vazut asa un an de activitate destul de redusa, dar dupa ceva timp a inceput sa creasca si eu am fost foarte multumit. A marcat meci de meci, cred ca in 9 meciuri a dat vreo 12 goluri. El a fost golgheter la CFR, nu putea sa uite fotbalul.

Cred ca sunt mai multe motive pentru care nu a dat randament la Steaua. Un jucator poate sa nu intre in cheia tactica, poate sa nu fie compatibil cu grupul de jucatori sau sa nu i se acorde incredere. Sunt multe motive", a spus Aurica Ticleanu, care intre timp a plecat de la carma echipei qatareze.

30 de ani are Gregory Tade

450.000 euro este cota de piata a acestuia, potrivit transfermarkt.de

18 goluri a marcat Tade in sezonul 2014/15 la CFR Cluj

4 goluri a dat pentru Steaua in Liga I, in sezonul 2015/16