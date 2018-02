Cristiano Ronaldo, DISPERAT sa ajunga la PSG! Dezvaluirea incredibila facuta astazi de francezi! Ce SMS a trimis Ronaldo

France Football a dezvaluit astazi ca Ronaldo a incercat sa se transfere la PSG in 2012.

Real Madrid - Paris Saint Germain este in aceasta seara iar presa din cele 2 tari se lupta si in dezvaluiri surprinzatoare! Dupa ce Mundo Deportivo a dezvaluit ca Neymar va ajunge la Real Madrid in 2019, a venit randul celor de la France Football! http://www.sport.ro/campionate-externe/anunt-bomba-chiar-inainte-de-real-madrid-psg-neymar-si-a-dat-acordul-pentru-transferul-la-real-ce-se-in.html

Jurnalistii francezi scriu ca in 2012, Cristiano Ronaldo a trimis un mesaj catre PSG sa-l transfere de la Real Madrid! In acel moment, Ronaldo nu reusea sa se impuna in duelul cu Messi si considera ca nu este ajutat suficient de club.



"Vreau sa merg la Paris. Ma vor cu adevarat acolo. Francezii vor fi fericiti sa joc in campionatul lor si presa va face campanie in favoarea mea pentru Balonul de Aur" era mesajul trimis de Ronaldo, dezvaluit acum de France Football.

Nu este clar motivul pentru care mutarea a picat, insa Ronaldo a ramas la Real Madrid pana la urma si a reusit sa castige Balonul de Aur in 2013, 2014, 2016 si 2017!