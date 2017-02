COSMARUL pe care Lavezzi il traieste in China! Ce a facut dupa un an in care a luat 500.000 euro pe saptamana

Castiga o avere in China, dar cariera sa pare sa fi intrat intr-o fundatura.

Lavezzi a fost adus in urma cu un an, in februarie 2016, ca un star gata sa domine campionatul chinez.

Hebei Fortune l-a convins pe argentinian sa lase Europa pentru un campionat strain, iar pentru asta chinezii i-au asigurat un salariu urias: 500.000 euro pe saptamana.

Doar ca starul argentinian nu a reusit sa convinga in acest an, reusind in 10 meciuri sa dea doar trei pase decisive.

Pana acum, Lavezzi, omul platit cu un salariu urias, nu a marcat niciun gol.

In luna mai a anului trecut, Lavezzi a suferit o fractura la mana, acesta fiind obligat sa se opereze.