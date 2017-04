Coregrafie socanta a ultrasilor unei foste castigatoare a Cupei Cupelor, in cinstea lui Hitler. Echipa risca o sanctiune aspra

Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro!

Mai multe grupari neo-naziste care o sustin pe Dinamo Kiev au facut o "coregrafie" socanta la derbyul cu Sahtior, jucat vineri. Formatia din capitala Ucrainei risca acum o aspra sanctiune.

Ultrasii au venit la meci purtand masti precum cele ale adeptilor KKK (Ku Klux Klan), iar pe un banner urias afisat in dreptul intregii peluze au scris "100% albi". Potrivit publicatiei ucrainiene Tribuna, acestia au celebrat ziua de nastere a lui Adolf Hitler (20 aprilie).

Dinamo Kiev a pierdut meciul disputat cu Sahtior Donets, pe teren propriu, scor 0-1. Unicul gol al partidei a fost marcat de argentinianul Facundo Ferreyra.

Dynamo Kyiv during match with Shakhtar Donetsk 21.04.2017

(on the banner - 100% white) pic.twitter.com/NZdPr4xZhh