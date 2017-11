Contra, mesaj de sustinere pentru Berizzo! Reactia selectionerului dupa vestea care a zguduit lumea fotbalului

Antrenorul Sevillei, Eduardo Berizzo, i-a anuntat pe jucatorii sai la pauza meciului cu Liverpool ca are cancer la prostata.



Cosmin Contra, fost jucator si antrenor in Spania, i-a transmis si el un mesaj de sustinere antrenorului celor de la Sevilla.

Quiero mandar mi animo para Toto Berizzo en su lucha contra esta enfermedad. Te deseo toda la fuerza del mundo para vencer. Un abrazo grande — Cosmin Contra (@contracosmin1) November 22, 2017

"Vreau sa transmit toate gandurile mele bune si incurajarile pentru Toto Berizzo in lupta cu boala sa. II doresc toata forta din lume pentru a reusi sa castige batalia!", a scris Contra pe contul sau de Twitter.

La 0-3 pe teren propriu cu Liverpool, antrenorul Sevillei a decis sa-i motiveze pe jucatori cu un anunt teribil. Le-a marturisit ca sufera de cancer si le-a cerut sa joace in repriza a doua pentru el. Se pare ca socul primirii acestei vesti i-a impulsionat pe jucatori, iar Sevilla a revenit si a egalat in minutul 94, iar echipa are in continuare sanse de calificare in optimile Ligii Campionilor.

Sevilla a anuntat azi ca antrenorul urmeaza sa se trateze, iar acesta a inceput sa primeasca mesaje din toata lumea.

Chiar si rivalii de la Barcelona a postat un mesaj de incurajare pentru Eduardo Berizzo.