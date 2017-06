Clubul care i-a ofertat pe Zlatan si Cristiano Ronaldo in aceasta vara: "Nu avem bani, dar avem fani minunati"

Fara contract nou din partea lui Manchester United, Zlatan Ibrahimovic e liber sa aleaga orice club doreste pentru finalul carierei.

Au aparut propuneri din toate zonele lumii, insa de obicei de la cluburi bogate ce isi permit salariul urias al atacantului suedez.

Totusi, Hertha Berlin si-a incercat norocul si l-a abordat pe Zlatan prin intermediul Twitter. Mesajul s-a viralizat rapid, dar Zlatan nu a raspuns. Acum, nemtii isi incearca norocul cu Ronaldo.

"Nu avem bani, dar e o provocare galacatica, iar Berlinul te va iubi precum un fiu", e mesajul postat de Hertha pe Twitter.

No contract at @ManUtd - we've great fans, but still no cash: BUT YOU CAN WIN @bundesliga_de for 1st time ???? Think about it @Ibra_official pic.twitter.com/4mx0rEmMXr