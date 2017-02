Clasamentul pentru Gheata de Aur are un nou lider, dar ramane extrem de strans: 5. Messi, 4. Higuain. TOP 3

Ziua Indragostitilor de Fotbal: PSG - Barcelona, LIVE la ProTV, marti seara, de la 21:45

Clasamentul pentru Gheata de Aur are, incepand cu aceasta saptamana, un nou lider. Uruguayanul Edinson Cavani a preluat conducerea, dupa ce a ajuns la 25 de goluri in 25 de etape din Ligue 1. Cavani este urmat de Dzeko, Suarez, Higuain si Messi. Top 10 ramane insa foarte strans.

Marea absenta din top 20 ramane cea a lui Cristiano Ronaldo, insa chiar si portughezul pastreaza sanse la trofeu.

Cavani si Suarez, doi dintre ocupantii podiumului, se vor confrunta maine in PSG - Barcelona, in optimile UEFA Champions League, intr-un meci transmis IN DIRECT de ProTV, de la 21:45.

Clasamentul actualizat pentru Gheata de Aur