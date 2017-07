City are 4 jucatori in cea mai SCUMPA echipa din istorie: 775 de milioane de euro! Cum arata primul 11

3 dintre jucatorii cumparati de Manchester City in aceasta vara au batut recordul de transfer pe posturile lor!

775 de milioane de euro este suma totala cheltuita pentru cel mai scump XI din istoria fotbalului. Ederson, Kyle Walker si Benjamin Mendy, ultimul dintre acestia fiind anuntat oficial astazi, au batut toate recordurile!

Paul Pogba ramane cel mai scump jucator din istorie momentan si face cuplu la mijlocul terenului cu James Rodriguez, jucator cedat sub forma de imprumut in aceasta vara de Real Madrid la Bayern la fix 3 ani de la momentul in care Real stabilea recordul pentru postul sau.

Angel Di Maria, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo si Gonzalo Higuain sunt jucatorii din ofensiva pe care s-au platit cei mai multi bani. Ultimul dintre ei ar putea fi inlocuit cu Neymar daca transferul brazilianului la PSG se finalizeaza pana la urma! Iar suma totala pentru acest XI ar creste cu mai bine de 130 de milioane de euro.

Iata primul 11:

Ederson (35 mil lire) - Kyle Walker (54 mil), John Stones (47.5 mil), David Luiz (50 mil), Benjamin Mendy (52 mil) - Angel Di Maria (59.7 mil), James Rodriguez (63 mil), Paul Pogba (89 mil), Gareth Bale (86 mil) - Gonzalo Higuain (76 mil), Cristiano Ronaldo (80 mil)