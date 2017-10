Cifrele fabuloase a lui Zinedine Zidane la Real Madrid! A reusit in doar 99 de meciuri sa intre definitiv in istoria fotbalului

Zinedine Zidane va bifa meciul 100 pe banca celor de la Real Madrid in partida de campionat cu Getafe.

Oricat de iubit ar fi fost Zinedine Zidane la Madrid dupa succesul avut in cariera de jucator, nimeni nu ar fi putut sa anticipeze reusitele sale extraordinare ca antrenor. Adus in ianuarie 2016 dupa concedierea lui Rafa Benitez, Zidane o va antrena pe Real Madrid in meciul cu numarul 100 in acest weekend contra celor de la Getafe! Apoi vine partida din Liga Campionilor cu Tottenham care va fi marti in direct la ProTV iar Real poate face un pas mare spre optimile competitiei dupa 6 puncte in primele 2 partide.

In cele 99 de partide pe banca Realului, Zidane a reusit sa castige aproape toate trofeele pentru care s-a luptat Real! A devenit prima echipa care reuseste sa-si apere trofeul UEFA Champions League. Iata cele mai importante cifre din cele 99 de partide ale lui Zidane la Real Madrid pana acum.

1 - Zidane este primul antrenor al Realului care este neinvins dupa primele 3 El Clasico de pe Camp Nou (2 victorii si 1 egal)

1 - Este primul om care a devenit campion mondial atat ca jucator al Realului, cat si ca antrenor (Cupa Intercontinentala si CM al Cluburilor)

4 - Zidane a castigat toate cele 4 Supercupe in care a fost implicat: cu Juventus in 1996 si in 2002, 2016 si 2017 la Real Madrid

2 - Este al doilea antrenor care reuseste sa castige Supercupa Europei in sezoane consecutive, primul fiind Arrigo Sacchi cu AC Milan in 1990

73 - Cu Zidane, Real Madrid a reusit cea mai lunga serie din Europa de partide consecutive in care echipa a marcat

3 - Zidane este al treilea antrenor al Realului care ajunge in finala UCL/CCE in ani consecutivi, primul de la Luis Carniglia in 1958

40 - Real Madrid are cu Zidane cea mai lunga serie de meciuri fara infrangere in La Liga