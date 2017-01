Chinezii au INNEBUNIT! Salariu de 50 de milioane de euro PE AN pentru o vedeta din Premier League

Sutele de milioane de euro aruncate pana acum pe transferuri de miliardarii chinezi nu sunt destule.

Bogatii Asiei nu se mai opresc! Daily Mail scrie ca Liga Chineza incearca sa obtina semnatura unui star englez. Cei 4 candidati sunt Harry Kane, Dele Alli, Ross Barkley si Daniel Sturridge. Pentru a-l convinge pe unul dintre ei sa vina, chinezii au pregatit un munte de bani! Nu mai putin de 50 de milioane de euro anul sunt gata sa plateasca pentru inca o lovitura de imagine uriasa in Premier League.

In vara, John Terry si Wayne Rooney ar putea ajunge in China pentru salarii monstruoase. Ultimul nume important plecat in Asia e John Obi Milel, transferat de Tianjin Teda de la Chelsea. Marile lovituri ale perioadei de transferuri in China sunt Oscar si Carlos Tevez.