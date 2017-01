Celebrul Maracana a fost ABANDONAT! Imagini ireale cu arena de 600 de milioane care a gazduit finala CM

Brazilienii si-au batut joc de Maracana, dupa doi ani in care acesta a gazduit finala Cupei Mondiale si deschiderea Jocurilor Olimpice.

Brazilienii au investit 600 de milioane de euro in noul Maracana, legendarul stadion din Rio, insa acesta a fost abandonat. Imediat dupa Jocurile Olimpice, autoritatile din Rio nu si-au mai permis costurile intretinerii, iar cluburile de fotbal din zona au evitat sa-l inchirieze din cauza pretului mare cerut pentru chirie. Arena a inceput sa se degradeze, iar 7000 de scaune au fost distruse. Gazonul este si el impracticabil, iar peretii din zonele VIP au inceput sa cada.

Compania infiintata sa se ocupe de intretinerea stadionului da vina pe Comitetul Olimpic Brazilian, pe care il acuza ca a distrus stadionul si nu vrea sa achite costul renovarii.

Cluburile din Rio, Flamengo, Fluminese and Vasco, evita sa inchirieze celebrul stadion. Pe langa pretul piperat la chirie, ele trebuie sa schimbe singure gazonul. Asa s-a intamplat cu Flamengo anul trecut, in luna octombrie. De atunci nu s-a mai jucat niciun meci, iar gunoaiele ramase in urma spectatorilor nu au fost ridicate. Mai mult, pisici si caini si-au facut culcus in diferite zone ale stadionului, iar o parte din computerele din panoul de control au fost furate. Arena ramane fara curent atunci cand ploua din cauza izolatiilor proaste.

"Organizarea Cupei Mondiale si a Jocurilor Olimpice e cel mai rau lucru care se putea intampla pentru oamenii din Rio. Stadionul e inchis de trei ani si poate fi redeschis doar cu costuri uriase", acuza presedintele federatiei din Rio, Rubens Lopes.