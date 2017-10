Cele mai puternice campionate, ignorate de "marele" public! Serie A si Ligue 1 au depasit in audienta Anglia si Spania

L'Equipe a publicat audientele marilor derby din marile campionate europene.

Serie A si Ligue 1 au dat cele mai urmarite derby-uri la TV in acest sezon din marile campionate. Aproape 3 milioane de telespectatori au urmarit derby-ul dintre Inter si Milan in Italia. PSG a investit masiv si a atras peste 2,5 milioane de telespectatori la derby-ul cu Marseille din Franta.

Campioana audientelor TV, Premier League, a atras doar 1,36 milioane de oameni in fata televizoarelor cu derby-ul dintre Liverpool si Manchester United.

In Spania inca nu s-a jucat El Clasico, dar intalnirea dintre cealalta forta a Madridului, Atletico si Barcelona a atras 1,34 milioane de privitori. Si englezii asteapta duelul dintre Mourinho si Guardiola din luna decembrie, cand City si United isi vor disputa suprematia orasului si a campionatului.

In aceste tari se platesc abonamente speciale pentru a putea urmari fotbal la TV. Un abonament la Sky Sports in Anglia costa 20 de lire pe luna.

Azi are loc derby important si in Romania. Craiova si Steaua se lupta pentru titlu, dar Liga I a atras audiente slabe pana acum. Sunt sanse mari ca derby-ul sa bata recordul de audienta, ambele echipe fiind sustinute masiv in Romania.