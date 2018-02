Cel mai NOROCOS pariu din istorie?! Avea cota 122.000 cu 17 meciuri si a fost salvat de 3 ori in prelungiri! Ce suma a castigat

Singurul motiv de nefericire? Suma mizata a fost foarte mica!

Un parior din Marea Britanie a dat lovitura cu un bilet cu adevarat incredibil - el a mizat jumatate de lira pe 17 meciuri diferite in Cheetham Hill, Manchester! Probabil nici el nu se astepta ca pariul sa fie castigator si sa incaseze nu mai putin de 61.000 de lire!

Pe langa faptul ca a avut un numar mare de meciuri, pariorul a trecut prin mari emotii - 2 partide din lista au ajuns in prelungiri, Exeter fiind condusa de Crewe cu 1-0 iar Aldershot cu acelasi scor de catre Bromley. Pariorul avea pe bilet ca Exeter va castiga si cel de-al doilea se va incheia la egalitate.

Nu numai ca Exeter a intors rezultatul in prelungiri cu goluri in minutele 92 si 95 (Taylor-Moore si Stockley), dar si Oyeleke a inscris pentru egalul lui Aldershot. Daca acest noroc nu era suficient, alte 4 partide din lista au avut rezultate favorabile dupa goluri marcate in ultimele 10 minute!