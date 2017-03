Ce patesti in China atunci cand calci pe picior un jucator de 50 de milioane. Pedeapsa primita de jucatorul care l-a faultat pe Witsel

Un fotbalist chinez de la Shanghai Shenhua a fost suspendat si amendat de clubul sau pentru ca l-a calcat pe Axel Witsel, de la Tianjin, intr-un meci din Superliga chineza.

Chinezul Qin Sheng, unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Shanghai Shenhua, a fost aspru sanctionat chiar de catre conducatorii echipei sale pentru ca l-a calcat pe belgianul Axel Witsel, in meciul cu Tianjin.

Qin Sheng si-a pierdut cumpatul la o faza si l-a calcat pe picior pe Witsel, in timp ce mingea era la coltul terenului.

Eliminat pentru gestul sau, Sheng a fost anuntat de conducerea lui Shanghai Shenhua ca va fi amendat cu 300.000 yuani, aproximativ 45 de mii de dolari, dar si ca va juca in continuare la echipa secunda. De asemenea, clubul a decis sa refuze orice eventuala oferta pentru jucator si a anuntat ca acesta isi va duce contractul la capat jucand pentru echipa a doua.

"Comportamentul sau a fost unul irational si ne-a stirbit imaginea. El a fost avertizat si cu alte ocazii", a spus presedintele lui Shanghai, Wu Xiaohui.

Shanghai Shenhua, fosta echipa a lui Drogba, este in prezent pe locul 4 in campionat, dupa ce a remizat, scor 1-1, cu Tianjin Quanjian. De altfel, in respectiva partida, chiar Axel Witsel a fost marcatorul golului celor de la Tianjin.

Peste 25 de milioane de euro au platit cei de la Tianjin pentru a-l transfera pe Witsel

Alte aproximativ 25 de milioane (salariu + bonusuri) primeste belgianul intr-un an de contract