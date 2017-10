Ce nebunie! FIFA a deschis o ancheta dupa ce acest jucator si-a celebrat golul asa! Ce inseamna de fapt "T"-ul din imagine

FIFA investigheaza modul in care australianul Tim Cahill si-a celebrat golul marcat in meciul cu Siria.

Jucatorul Tim Cahill este vizat de o investigatia FIFA pentru modul in care a celebrat un gol inscris in meciul cu Siria, din play-off-ul asiatic al preliminariilor Cupei Mondiale. Cahill a facut cu mainile un "T", iar FIFA suspecteaza ca australianul a fost platit de un sponsor pentru gestul sau.

Dupa meci, o agentie australiana de turism, TripADeal, a postat un mesaj pe o retea de socializare, in care sustine ca "T-ul" facut de Cahill, "ambasador al marcii", este de la TripADeal.

"L-ati prins pe Tim Cahill, noul ambasador al marcii noastre, facand <T> de la TripADeal, dupa golul castigator, ieri seara? Felcitari, Tim", a fost mesajul postat, care a fost sters ulterior.

Potrivit news.ro, FIFA a dechis o ancheta in acest caz, desi nu exista o specificatie clara in regulament cu privire la gesturile jucatorilor. Regulamentul interzice insa afisarea logo-urilor comerciale pe echipamentul fotbalistilor echipelor nationale.

Reprezentativa Australiei a invins, marti, la Sydney, cu scorul de 2-1, dupa prelungiri, selectionata Siriei si si-a asigurat prezenta la barajul pentru Cupa Mondiala, in care va intalni Honduras.

Australia a marcat prin Cahill, in minutele 13 si 109, iar pentru Siria a punctat Al Somah, in minutul 6. In tur, scorul a fost egal, 1-1.

Daca va trece de barajul cu Honduras, Australia va participa pentru a cincea oara la Cupa Mondiala.