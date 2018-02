Ce lovitura pregateste Real Madrid in locul lui Gareth Bale! Jucatorul de la Manchester City pe care vor sa-l transfere in vara

Cei de la Manchester City risca sa piarda unul dintre cei mai buni jucatori din acest sezon.

Viitorul lui Raheem Sterling la Manchester City este in dubiu dupa ce negocierile pentru prelungirea contractului au intrat in impas! Actuala intelegere expira in vara lui 2020, insa sezonul excelent in care a marcat 20 de goluri a dus la negocieri pentru prelungire, insa acestea nu au avut vreun rezultat, scrie Mirror.

Man City a reusit recent sa le prelungeasca intelegerile lui Kevin De Bruyne si David Silva, insa Sterling nu a avut parte de acelasi tratament si este gata sa plece de la City! Iar Real Madrid este prima echipa interesata de jucatorul englez de 23 de ani.

Real Madrid a decis sa se desparta in aceasta vara de Gareth Bale iar Sterling este vazut ca un inlocuitor perfect pentru galez.