Ce i-a spus Totti lui Mutu cand s-au intalnit saptamana aceasta: "Asta a fost alegerea pe care am facut-o!" Sfatul dat lui Ianis Hagi

"Ai ajuns la Roma cu o intarziere de ... 10 ani" - a glumit Totti cu Mutu. In Italia, Contra si Mutu i-au stabilit viitorul lui Ianis Hagi.

Mutu a fost mai aproape de Roma decat de Real. Mutu si Totti sunt prieteni vechi.

"Cand am intrat pe usa, Totti mi-a zis ca trebuia sa vin acum 10 ani, normal! Dar asta e, a fost alegerea pe care am facut-o atunci" a spus Mutu.



Mutu si Contra l-au sfatuit pe Ianis Hagi sa revina in tara.



"Ar fi de bun augur, probabil la Viitorul. Eu am incredere in el, e un talent si sper cat mai repede sa joace si sa ajunga la echipa nationala" a mai spus Mutu.