Caz IREAL pe terenul de fotbal! Ce au facut jucatorii acestei echipe dupa ce s-a dat penalty impotriva lor

Au fost atat de suparati pe arbitru, incat n-au mai incercat sa salveze nimic pana la final!

Meciul din Vietnam dintre Ho Chi Minh City si Long An s-a terminat cu un scandal urias. Long An a refuzat sa joace finalul partidei din cauza unei decizii de arbitraj. La 2-2, centralul a dat un penalty inexistent in favoarea lui Minh City. In semn de protest, portarul lui Long An a renuntat complet la posibilitatea de a scoate lovitura de la 11 metri. Nguyen Minh Nhut s-a intors cu spatele si a lasat mingea sa intre in poarta. Colegii lui au fost solidari. Pana la finalul jocului, Long An a refuzat complet jocul si a mai incasat doua goluri. S-a terminat 5-2 pentru Minh. Long An e ultima in Vietnam!