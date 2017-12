Cand fenomenul ultras se imbina cu spiritul COPILARIEI :) Moment nebun la un meci din Belgia: fanii au umplut gazonul cu ursuleti de plus

Fanii lui Charleroi au o noua traditie. O data pe sezon, acestia aleg un meci la care arunca in teren cu jucarii de plus. Evenimentul se numeste "Teddy Bear picnic".

Neinteles la inceput, evenimentul are la baza o idee care merita tot respectul - miile de jucarii aruncate in teren sunt stranse la finalul partidei si donate unor copii mai putin norocosi!

"Teddy Bear Toss" este o traditie si in SUA si Canada, evenimente de acest fel avand loc in preajma Craciunului.

Hundreds of cuddly toys were thrown onto the field at Charleroi vs. Oostende in Belgium last night to be collected for children with disabilities and handed out by Father Christmas. ???????????????????????? pic.twitter.com/uiMGE6BoVi