Stanciu, erou in premiera la Anderlecht! A dat pasa de gol in min 90 | Mbappe a marcat la debut pentru PSG | Astazi, ora 14.30 Manchester City - Liverpool

09:02

Stanciu, pasa de gol



Nicolae Stanciu a reusit o pasa superba pentru golul marcat de Teodorczyk in partida castigata de Anderlecht cu 3-2 in fata celor de la Lokeren. Stanciu a trimis o centrare perfecta in minutul 90 la reusita care a decis scorul final!



Anderlecht are un inceput slab de campionat, avand doar 8 puncte dupa 6 etape.