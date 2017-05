Conte poate sarbatori titlul la primul sezon in Premier League: ACUM WBA 0-0 Chelsea | Toate meciurile din acest weekend

21:21

Conte, la un pas de titlu



Ce sezon a reusit Antonio Conte la debutul in Premier League! Aflat chiar in pericol de demitere dupa 2 infrangeri succesive in luna septembrie in fata lui Liverpool si Arsenal, Conte a schimbat sistemul de joc si a urmat unul dintre cele mai dominante sezoane pentru o viitoare campioana a Angliei in ultimii ani.



Chelsea isi poate asigura matematic primul loc daca o invinge pe West Brom, in timp ce Tottenham isi poate asigura matematic locul 2 cu un succes duminica in fata celor de la Manchester United.



Lupta pentru locurile 3 si 4 ramane intensa in Premier League, Liverpool, Man City si Arsenal sperand sa ocupe aceste pozitii. Exista si varianta unui meci de baraj, diferenta in ceea ce priveste golaverajele celor de la Arsenal si Liverpool fiind mica. Man City a scapat de aceasta varianta dupa succesul cu 5-0 din etapa trecuta. Echipa lui Pep Guardiola are meci pe propriul teren cu campioana Leicester, in timp ce Arsenal merge intr-o deplasare dificila, la Stoke. Si Liverpool va avea un meci dificil cu West Ham pe stadionul Olimpic pe care Tottenham a fost invinsa etapa trecuta, infrangere care a pus punct sperantelor la titlu echipei lui Pochettino.