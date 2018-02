14:33

Premier League va atinge o borna istorica astazi. Odata cu trecerea la noul format incepand cu sezonul 1992/1993 s-au jucat nu mai putin de 9.996 de meciuri de Premier League. Astfel, una dintre partidele care vor incepe de la ora 17.00 va fi cea cu numarul 10.000!



Iata cateva dintre cele mai importante recorduri din era Premier League:



9-0 - cea mai mare victorie din istoria Premier League a fost obtinuta de Manchester United contra lui Ipswich Town pe Old Trafford in 1995.



8-1 - cea mai mare victorie in deplasare a fost tot a lui Manchester United pe terenul celor de la Nottingham Forest. Ole Gunnar Solskjaer a marcat 4 goluri desi a inceput partida ca rezerva.



11 - cele mai multe goluri marcate intr-un meci au avut loc la partida dintre Portsmouth si Reading din 2007. Scorul final a fost 7-4



1-0 - scorul cel mai des intalnit in Premier League, acest rezultat avand loc de numai putin de 1.827 de ori. Urmeaza 2-1 cu 1.486 de dati, 0-0 cu 851 de meciuri. Surprinzator, scorul de 7-1 a avut loc de 14 ori.



1.447 - numarul de meciuri ce au avut loc in luna decembrie, cea mai aglomerata din an.



7.350 - numarul de meciuri incheiate cu victoria uneia dintre echipe, fata de 2.646 de egaluri. Echipele aflate in deplasare au castigat de 2.738 de ori



26.435 - numarul de goluri marcate in Premier League



260 - Alan Shearer ramane golgheterul all-time al competitiei.



335 - Kenny Cunningham este jucator care a evoluat in cele mai multe partide fara sa inscrie



650 - Gareth Barry are cele mai multe meciuri in Premier League dupa ce a evoluat la Aston Villa, Man City, Everton si se afla acum la West Brom



407 - Ryan Giggs este jucatorul cu cele mai multe victorii si cele mai multe assist-uri, 144



815 - Arsene Wenger l-a depasit in acest sezon pe Alex Ferguson la numarul de partide, insa scotianul ramane cu cele mai multe victorii, 528. Harry Redknapp are cele mai multe infrangeri, 238



987 - Numarul de meciuri jucate de cele 6 cluburi mereu prezente in Premier League: Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham si Everton



618 - United are cele mai multe trofee, 13. Everton este echipa cu cele mai multe infrangeri, 346, si cele mai multe egaluri, 284, din istoria competitiei