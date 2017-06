BRIGADA CR7! Ronaldo si-a tuns fiul exact ca el si au iesit "la agatat" :)) Cum arata cei doi "cuceritori"

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV!

Cristiano Ronaldo a avut un nou an de vis. Dupa ce a luat Liga Campionilor si Campionatul European in 2016, atacantul lui Real Madrid a castigat titlul si Liga Campionilor in acest an.

Portughezul se bucura acum de vacanta alaturi de fiul sau, care a inceput sa ii calce pe urme si sa marcheze super goluri pentru echipele de juniori.

Ronaldo l-a tuns pe fiul sau exact la fel cum s-a tuns si el. Cei doi s-au imbracat "fashion" si au iesit in oras, Ronaldo Jr. gustand inca de la varste fragere din ce inseamna celebritatea.

Imaginile lui Ronaldo cu fiul sau au strans peste 8 milioane de vizualizari pe contul acestuia de Instagram!