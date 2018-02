"BOMBA Luis Enrique!" Anunt de ultima ora: un club MILIARDAR il cheama in Premier League

A inceput agitatia pe Stamford Bridge. Antonio Conte nu mai are nicio sansa de a continua la Chelsea din vara.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X!

Favoritul lui Abramovici pentru a-l inlocui: Luis Enrique. Negocierile au inceput deja. Fostul antrenor al Barcelonei e prioritatea lui Chelsea, care traverseaza o perioada dificila in campionat. A luat 7 goluri in ultimele doua meciuri din Premier League si are emotii pentru locul 4. Tottenham e la doar un punct in spate.



Desi presa engleza astepta demiterea lui Conte inca de acum, clubul l-a confirmat in functie. Abramovici mai are rabdare pana la vara cu italianul care i-a adus titlul in 2017.

Catalanii de la Sport deschid editia de azi a ziarului cu detalii despre discutiile dintre Chelsea si Luis Enrique, liber de contract dupa ce a parasit-o la finalul campionatului trecut pe FC Barcelona.