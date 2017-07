BOMBA! Fotbalul din China este la un pas de FALIMENT! Cele mai importante cluburi pot sa DISPARA

Nu mai putin de 13 cluburi din China pot fi fortate sa nu participe in urmatorul sezon din cauza faptului ca nu si-au platit jucatorii corespunzator! Acestor 13 cluburi li s-a transmis ca au termen pana pe 15 august sa rezolve problemele altfel nu vor putea juca.

Printre cluburile numite in corespondenta dintre Federatia de Fotbal din China si Confederatia de Fotbal din Asia este inclusa campioana Guangzou Evergrande, precum si cele 2 cluburi care au cheltuit enorm in ultimii ani: Shanghai SIPG, cea la care evolueaza Hulk, Ricardo Carvalho si Oscar, precum si Shanghai Shenhua, cea la care evolueaza Carlos Tevez, unul dintre cei mai bine platiti jucatori din lume cu un salariu saptamanal de 615.000 de lire!

Din cele 16 cluburi din prima liga, doar Yanbian Fude, Henan Jianye si Guizhou Hengfeng nu au probleme cu nerespectarea obligatiilor financiare. Cluburile acuzate ca nu si-au platit corespunzator jucatorii sunt: Shanghai Shenhua, Shanghai SIPG, Beijing Guoan, Changchun Yatai, Chongqing Dangdai Lifan, Hebei China Fortune, Guangzhou Evergrande, Guangzhou R&F, Jiangsu Suning, Liaoning Whowin, Shandong Luneng Taishan, Tianjin Quanjian, Tianjin TEDA.

CFA: 13 CSL clubs have unpaid player wages/bonuses. Latest 15/08 to pay or will forfeit next season. Henan, Guizhou & Yanbian are exceptions pic.twitter.com/CivM5gRS8e