BOMBA de ultima ora: Hagi si Popescu, fotografiati la negocierile pentru un club de traditie! Turcii anunta: "Ei conduc discutiile pentru preluare"

"Hagi si Popescu au venit la Izmir pentru Karsiyaka", anunta presa din Turcia, prin vocea mai multor publicatii importante, intre care CNN Turk si Haberturc.

Potrivit presei turce, Karsiyaka SK, formatie de traditie in fotbalul din aceasta tara, care nu a mai evoluat, insa, in prima liga din 1996, este subiectul preluarii de o companie rusa.

Interesant este ca, noteaza turcii, Hagi si Popescu sunt cei care au fost "autorizati" pentru a purta discutiile de la Izmir!

Cei doi fosti mari fotbalisti au ajuns la Izmir in cursul zilei de ieri si au fost preluati de presedintele clubului Karsiyaka.

Karsiyaka SK evolueaza in prezent in liga a treia.



