Belgienii anunta numele noului antrenor al lui Stanciu si Chipciu. Tehnicianul favorit sa o preia pe Anderlecht in aceasta saptamana

Anderlecht s-a despartit recent de tehnicianul Rene Weiler, la ultimele partide pe banca stand Nicolas Frutos, din postura de interimar. Belgienii anunta ca Stanciu si Chipciu vor avea un nou antrenor din aceasta saptamana.

Hein Vanhaezebrouck, in varsta de 53 de ani, este in pole position pentru preluarea lui Anderlecht, echipa la care activeaza Nicusor Stanciu si Alexandru Chipciu, scrie presa belgiana. Potrivit Voetbalnieuws, Vanhaezebrouck, care s-a despartit recent de Gent, este in negocieri avansate cu formatia din capitala Belgiei.

Vanhaezebrouck a ocupat banca tehnica a lui Gent intre 2014 si 2017, el castigand primul titlu din istoria aceste formatii.

Presa belgiana a scris recent ca si Christoph Daum se afla printre posibilii viitori antrenori ai lui Anderlecht.