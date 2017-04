BATAIE in fata vestiarului! Un star URIAS din fotbal a luat la pumni un jurnalist. Ce s-a intamplat

Nebunie dupa Rizespor - Istanbul Basaksehir 3-3 in weekend!

Implicati in lupta pentru titlu, jucatorii lui Istanbul BB si-au pierdut mintile la finalul jocului. Salutul pe care voiau sa-l dea fanilor care au facut deplasarea s-a transformat intr-o bataie generala. Fostul star de la Inter si Atletico, Emre, a sarit la un suporter care-l injura. In ajutorul sau au venit mai multi coechipieri. Situatia a luat-o complet razna in momentul in care jucatorii si-au dat seama ca sunt filmati. Fotbalistii au sarit pe un reporter de la televiziunea A Spor si pe cameramanul sau. Cei doi au incheiat ziua la spital.

"Suntem profund deranjati de acest conflict. Ne cerem scuze in fata jurnalistilor si a celor afectati de acest incident", a reactionat presedintele lui Istanbul BB, Goksel Gumusdag.

Politia a inceput o investigatie, iar 5 dintre jucatorii lui Basaksehir au fost deja audiati. Pentru BB urmeaza meciul cu Fener, miercuri, in cupa ligii, apoi derby-ul cu Besiktas, la sfarsitul saptamanii.