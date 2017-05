"Balonul de Aur? Trebuie sa-i omor pe aia doi!" Inconfundabilul Balotelli revine cu o noua declaratie de milioane

Balotelli a dat un raspuns in stilul sau caracteristic.

Prezent la gala cotidianului Brescia Oggi, Mario Balotelli a oferit un noua declaratie de milioane. Intrebat despre posibilitatea de a castiga Balonul de Aur, Super-Mario le-a pus gand rau lui Messi si Ronaldo.

"Ar trebui sa-i omor pe aia doi" a spus Balotelli razand. Apoi a devenit serios: "Daca ne gandim la ce am facut in cariera nu este suficient. Ar fi trebuit sa fac mai multe. Acum am 2 saptamani de vacanta, nu o sa ma uit nici la finala Ligii Campionilor. Intr-o zi as vrea sa-mi inchei cariera la echipa din orasul meu (Palermo), dar sunt inca tanar" a mai spus Balotelli.

Mario Balotelli a avut cel mai bun sezon din ultimii 3 ani la Nice, reusind sa marcheze 15 goluri in 23 de partide. A primit insa si 3 cartonase rosii.