"Bale trebuie sa scape de Ronaldo si orgoliul lui urias!" Replica superba data dupa aceasta declaratie

Meciul dintre Irlanda si Tara Galilor va avea loc in aceasta seara.

Irlanda are meci in aceasta seara pe propriul teren in fata Tarii Galilor iar duelul este unul extrem de important pentru calificarea la Mondialul din 2018. Gareth Bale, cel care mai are nevoie de doar 3 goluri pentru a devenit golgheterul all-time al nationalei galeze, a fost tinta irlandezilor inainte de meci.

Johnny Giles, cel care a reprezentat Irlanda intre 1959 si 1979, a vorbit despre starul adversarei: "Bale mai trebuie sa faca multe pana sa fie numit un jucator mare. Mie imi pare ca trebuie sa se duca departe de Ronaldo pentru a face ultimul pas.



Problema lui este ca incearca sa-si gaseasca locul pentru a-si arata talentul intr-o echipa controlata de un orgoliu urias. Bale este suficient de bun pentru a fi principalul star dar nu poate fi cat Ronaldo e in preajma. Chiar imi place Gareth Bale, atat ca jucator cat si ca om. Ronaldo, cu toti banii si medaliile lui, tot simte nevoia sa se dea in spectacol, sa stea pe varfuri la poza de echipa pentru a parea mai mare, Bale se impune prin munca lui si lucreaza pentru echipa.



Tara Galilor a fost un mediu grozav pentru Bale si am vazut cum isi conduce echipa, are pasiunea si placerea de a-si reprezenta tara. Nu cred ca ideea ca Tara Galilor ar fi decenta fara Bale are acoperire. Il au pe Aaron Ramsey care se crede grozav dar nu e. Fara Bale, ar fi mediocri" a spus Giles.

Cel care i-a raspuns lui Giles a fost selectionerul Tarii Galilor, Sean Coleman: "Inseamna ca sunt un manager al naibii de bun (daca Bale nu e jucator de top) - sunt fericit cu aceste comentarii pentru ca ma fac sa arat bine. Eu si cu Martin O'Neill (selectionerul Irlandei) stim foarte bine ca atunci cand va incepe meciul si va incepe duelul, nu mai conteaza ce s-a spus, cine este jucator bun si cine nu este bun" a spus Coleman.