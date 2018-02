"Baaai, ai voie cu asa ceva?!" :) Pustiul Odegaard, imprumutat de Real Madrid in Olanda, a oferit driblingul weekendului: VIDEO

Pusitul norvegian Martin Odegaard joaca la Heerenveen, fiind imprumutat pe termen lung de Real Madrid.

Odegaard a implinit 19 ani si se simte din ce in ce mai bine in Eredivisie. El joaca sub forma de imprumut la Heerenveen, locul 9 in campionatul olandez.

Internationalul norvegian, un talent de necontestat, a oferit faza etapei in Olanda. El a ridiculizat un fundas de la Roda Kerkrade, dupa ce i-a trecut mingea printre picioare cu un "elastico" a la Ronaldinho.

Heerenveen si Roda au incheiat totusi la egalitate partida, scor 1-1.