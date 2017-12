Asta e modelul la care viseaza si Romania! Surpriza: ce club a trecut pe primul loc in 2017 in clasamentul "socios" si cum stau Real Madrid si Barcelona

In 2017, Benfica a fost detronata de pe primul loc in clasamentul "socios"

Bayern Munchen este clubul cu cei mai multi membri cotizanti din fotbal. Evolutia "socios" la clubul bavarez este furtunoasa - in 10 ani, numarul fanilor care contribuie la bugetul clubului a crescut de la 135.000 la 290.000.

Bayern a reusit astfel sa o detroneze pe Benfica in clasamentul "socios".

Modelul are mare succes in fotbalul latin, in America de Sud, Portugalia sau Spania, insa devine tot mai popular si in campionatele din Germania sau Anglia.

Iata mai jos evolutia "socios" la Bayern Munchen:

Clasamentul "socios" in fotbal:

Bayern Munchen 290.000

Benfica 280.000

Arsenal 230.000

Barcelona 143.000

International Porto Alegre (Brazilia) 135.000

Borussia Dortmund 130.000

FC Porto 125.000

Palmeiras 120.000

Inter Milano - 105.000

Manchester United 100.000

Boca Juniors (Argentina) - 100.000

Corintians (Brazilia) - 98.000

River Plate (Argentina) - 97.000

Real Madrid - 92.000

In Romania, modelul "socios" este vazut ca fiind situatia ideala prin care poate fi condus un club de fotbal. Insa doar la nivel de perceptie, pentru ca in practica lucrurile stau diferit. U Cluj are circa 1000 de suporteri care contribuie anual cu cate 100 de lei, un numar comparabil cu cel al fanilor CSA Steaua. Sumele sunt mai degraba simbolice, chiar si in viata unui club de fotbal din ligile inferioare.