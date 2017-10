"Asa iti dai seama ca esti bogat" Ce a facut Messi la o emisiune TV! S-a transformat instant in gluma :))

Messi a oferit o imagine haioasa.

Messi a fost invitat la o emisiune TV odata cu pauza din campionat, data de meciurile internationale, iar argentinianul a oferit o faza haioasa, ce s-a transformat in gluma imediat.

Acesta si-a frecat picioarele de mai multe ori in timpul emisiunii, iar fanii au scris pe retelele de socializare ca asa iti dai seama cand cineva e bogat, cand "isi permite sa se calce singur pe pantofii albi" :))

Messi e cel mai in forma jucator din Europa, ducand Barcelona la 7 puncte de Real in La Liga. Barca are victorii pe linie in campionat si UCL, iar Messi e cel mai bun marcator.