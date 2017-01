Asa arata o RACHETA din lovitura libera! Unde a putut sa trimita mingea acest jucator! VIDEO

Portarul a ramas fara reactie!

Iata ca Leo Messi are un rival in acest inceput de 2017 - starul Barcei a reusit 3 goluri superbe din lovitura libera in primele 3 partide ale anului! Argentinianul nu este singurul care a reusit insa o executie speciala din lovitura libera.

Intr-un meci ce a avut loc in Australia, Dimi Petratos a reusit un gol superb in partida dintre Melbourne Victory si Brisbane Roar. Petratos a inscris pentru oaspeti cu un sut direct la vinclu!

Cu putin noroc, Petratos se poate lupta pentru Trofeul Puskas - castigatorul ultimei editii a fost Mohd Faiz Subri cu o lovitura libera extraordinara.