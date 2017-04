Si-a anuntat de doua ori retragerea, dar nu i-a iesit. :) Surpriza uriasa: cine va fi selectionerul Olandei

Surpriza totala pentru banca Olandei.

Antrenorul lui Fenerbahce, Dick Advocaat, va fi numit pentru a treia oara selectioner al nationalei Olandei, scrie De Telegraaf, citat de L'Equipe.



Conform ziarului, mai sunt de pus la punct cateva detalii minore, iar Advocaat il va avea ca secund pe Ruud Gullit.

Dick Advocaat, in varsta de 69 de ani, a mai condus reprezentativa Olandei in 1992-1994 si 2002-2004.

Tehnicianul olandez mai are contract cu Fenerbahce Istanbul pana la 1 iunie, dar ar putea fi prezent pe banca tehnica a Olandei la meciul amical cu Maroc, din 31 mai.

Advocaat il va inlocui in functie pe Danny Blind, demis la sfarsitul lunii martie, dupa ce Olanda a fost invinsa de Bulgaria, scor 2-0, in preliminariile Cupei Mondiale din 2018. Dupa disputarea a cinci etape din grupa A a preliminariilor CM-2018, Olanda se afla pe locul patru, cu sapte puncte, dupa Franta (13 puncte), Suedia (10 puncte) si Bulgaria (9 puncte).