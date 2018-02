Anunt BOMBA facut de englezi! Real Madrid vrea sa-l transforme pe Pogba in urmatorul GALACTIC! Replica lui Mourinho a venit imediat

Mourinho este in razboi deschis cu presa engleza!

Real Madrid este interesata de transferul lui Paul Pogba, anunta The Sun! Presa engleza scrie ca Real vrea sa profite de situatia dificila a francezului la Man United in acest moment, acesta regretand ca s-a intors la United! Pogba a semnat in momentul revenirii un contract pe 5 ani, din care au trecut aproape 2.

Jose Mourinho a raspuns acid la aceste dezvaluiri ale presei in conferinta de presa de dinaintea partidei de Cupa Angliei. "Cred ca spuneti intr-un mod frumos pentru ca atunci cand ziceti <speculatii>, ar trebui sa spuneti <miniciuni>. Nu fiti draguti, fiti obiectivi si spuneti minciuni. Este o mare minciuna ca relatia nu este buna, este o mare minciuna ca nu comunicam, o mare minciuna ca nu suntem de acord pe seama pozitiei in teren si implicarea sa in echipa.



Este usor si onest si obiectiv sa spui ca Paul nu a jucat bine contra lui Newcastle, insa nu ar trebui sa-i lasati pe oameni sa citeasca minciuni. Este problema mea si problema lui Paul sa imbunatatim performantele lui, nu trebui sa mintiti (pentru asta)" a spus Jose Mourinho in conferinta de presa de astazi.

Mourinho a negat ca Pogba ar urma sa plece: "Se intampla in orice echipa atunci cand jucatorul cel mai important nu joaca bine. Nu trebuie sa veniti cu <il vor vinde, vor sa-l vanda, vrea sa plece, ne certam in fiecare zi, nu vrem sa ne mai vedem unul pe celalalt>, nu e nevoie de asa ceva. Unii oamenii merg in aceasta directie, prenumele lor e <minciuna>" a mai spus Mourinho.