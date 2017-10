Alejandro Gomez pe 5, Dybala pe 4. Cum arata TOP 3 cei mai buni dribleuri din Europa

Neymar si Messi se lupta pentru suprematie.

Duelul dintre Messi si Neymar devine din ce in ce mai aprig. Cei doi conduc de departe clasamentul in ceea ce priveste driblingurile reusite in acest start de campionat.

Brazilianul are 46 de driblinguri reusite, in timp ce Messi are 42 de driblinguri. Cei doi sunt urmati de Fekir, cel mai bun jucator de la Lyon, Dybala, cel mai bun jucator de la Juventus, Alejandro Gomez, unul dintre golgheterii campionatului trecut din Italia si Ndombele, colegul lui Fekir de la Lyon.

Iata mai jos topul celor mai buni dribleori din Europa: