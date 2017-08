Acum un an ii aducea Portugaliei primul EURO din istorie! Prin ce trece acum Eder, marcatorul din finala cu Franta!

Eder a fost eroul nesperat al Portugaliei in finala cu Franta de la EURO 2016!

Cu jucatori precum Eusebio si Figo de-a lungul timpului, Portugalia a reusit abia in 2016 sa castige un trofeu international, EURO 2016 din Franta. Eroul din finala nu a fost Cristiano Ronaldo, asa cum se asteptau multi, ci Eder, un atacant in varsta de 28 de ani de la Lille.

Eder era un necunoscut pentru multi, insa povestea lui a devenit cunoscuta pentru intreaga lume dupa ce a intrat pe teren si a marcat in prelungirile finalei dintre tara gazda, Franta, si Portugalia, care ramasese fara Ronaldo, accidentat in timpul partidei de la Paris.

Dar cariera lui Eder nu a explodat, asa cum spera dupa reusita care a facut fericita o tara intreaga care respira fotbal.

Mai mult, atacantull a avut un sezon slab la Lille, acolo unde a marcat 6 goluri in 31 de aparitii.

In aceasta vara, Eder a fost anuntat de antrenorul lui Lille ca nu mai intra in planurile sale si l-a sfatuit sa-si caute echipa. Ofertele intarzie insa pentru jucatorul a devenit erou peste noapte pentru o natiune intreaga.

Iubita lui Eder, fosta Miss Belgia, a starnit curiozitatea zilele trecute, cand a postat o poza alaturi de jucator si mesajul: "Sa mergem oriunde!", dupa care a pus o imagine din Lisabona cu titlul: "Acasa".

Imaginile s-au viralizat rapid si au stranit curiozitatea presei portugheze, care s-a intrebat daca Eder negociaza cu o echipa din Lisabona. , dar iubita lui Eder si-a sters contul de Instagram.

E o noua incercare pentru omul care a povestit ca si-a privit tatal cum o omoara pe mama lui vitrega cand era copil.

"Tatal meu era fericit si a plans la telefon. Mi-a spus ca e fericit si ca este mandru de mine. Nu pot sa mint, a fost greu. Am ajuns intr-un orfelinat, fara parintii mei. Viata e grea acolo. Ma uit unde sunt niste prieteni de-ai mei, nu o duc bine. Am avut noroc de mentori, dar nu sunt la fel ca parintii. Dar am reluat contactul cu mama mea naturala, s-a mutat in Anglia si locuieste cu sora mea in Woolverhampton. Acolo este si tatal meu, la inchisoare, din 2003", a povestit Eder dupa finala EURO.