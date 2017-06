Aceasta este echipa IDEALA din sezonul trecut! Lewandowski si Dani Alves n-au avut loc! Cum arata primul XI

Revista World Soccer a ales echipa ideala din sezonul recent incheiat.

Alaturi de jurnalisti din grupul European Sports Media, cei de la World Soccer au ales cel mai bun XI din sezonul trecut iar finalistele din Liga Campionilor au cei mai multi reprezentanti - cate 3!

Gianluigi Buffon este alesul in poarta. Sergio Ramos si Marcelo reprezinta Realul in aparare, desi capitanul campioanei Europei este folosit in flancul drept, acolo unde n-a mai jucat de foarte multi ani. In centru sunt Bonucci de la Juventus si David Luiz de la Chelsea.

La mijloc sunt N'Golo Kante de la Chelsea si Thiago Alcantara, unicul reprezentant al lui Bayern! Cei de la World Soccer au ales apoi 4 jucatori extrem de ofensivi: Dybala de la Juventus, Messi de la Barcelona, Cristiano Ronaldo de la Real si Edinson Cavani de la PSG.