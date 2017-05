Aceasta ar fi echipa cu cel mai DEMENT atac din fotbal: Zlatan si Balotelli! Echipa jucatorilor liberi de contract in aceasta vara

Aceasta echipa putea ajunge usor in fazele superioare din Liga Campionilor in urma cu cativa ani!

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Spaniolii de la AS au alcatuit echipa celor mai buni jucatori care raman liber de contract. Au fost luati in calcul doar jucatori care, in acest moment, mai au contract cu actualul club pana la sfarsitul lunii iunie.

Iar echipa arata incredibil! In poarta este Iker Casillas, cel care se desparte de FC Porto in aceasta vara. Presa din Spania anunta ca Liverpool este interesata, insa clubul englez a dezmintit informatia.

In aparare sunt 3 fosti castigatori de Liga Campionilor - Alvaro Arbeloa, Pepe si John Terry. Pe flancul stang este Gael Clichy, anuntat deja de City ca pleca in aceasta vara.

Mijlocul este extrem de puternic - Cazorla de la Arsenal, Yaya Toure de la Man City si Daniele De Rossi de la Roma! Ultimul are totusi sanse sa ramana, mai ales ca a marcat un gol extrem de important in victoria de duminica in fata lui Genoa, 3-2, succes care a dus-o pe Roma in grupele Ligii.

Atacul ar fi cel mai nebun vazut vreodata - Mario Balotelli si Zlatan Ibrahimovic! Doi jucatori extrem de populari din motive diferite, Zlatan si Super-Mario au fost mereu urmariti de controverse. De asemenea, in flanc este trecut Jesus Navas, cel care s-a despartit de Man City dupa anuntul oficial facut saptamana trecuta.