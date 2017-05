A incetat din viata unul dintre cei mai cunoscuti arbitri ai anilor 2000: Stefano Farina a oficiat si la un meci al Romaniei

Fostul arbitru italian Stefano Farina a incetat din viata la doar 54 de ani, dupa ce a pierdut lupta cu o boala necrutatoare, anunta presa italiana.

Fost arbitru in Serie A si UEFA Champions League, Stefano Farina avea 54 de ani. Acesta se retrasese in 2009, dupa ce a si condus Comisia de Arbitraj a Serie B. Acesta a fost unul dintre arbitri ale caror nume au aparut in scandalul Calciopoli, dar a fost achitat de toate acuzatiile.

Stefano Farina a arbitrat Romania - Bulgaria, din preluminariile pentru CE 2008, dar si Steaua - Liverpool, in 2003.

Farina si-a facut debutul in Serie A in 1995 si a primit ecusonul FIFA in 2001. Acesta a arbitrat Supercupa Europei in 2006, disputata de Barcelona si Sevilla.